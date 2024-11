Hoher Besuch in Raubach: CDU-Chef Schnieder will Gemeinden stärken

Wer schon immer die Chance gesucht hat, sich aktiv an demokratischen Diskussionen zu beteiligen, hatte am vergangenen Freitag im Hotel und Schützenhaus in Raubach eine besondere Gelegenheit dazu. Dort besuchte der CDU-Politiker Gordon Schnieder die Westerwälder Region zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Bürger fragen – Politiker antworten“. Bei dieser Veranstaltung erhalten Bürger die Möglichkeit, direkt mit politischen Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen.