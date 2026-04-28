In Existenznot Hohe Spritpreise gefährden ambulante Pflegedienste Sabine Nitsch 28.04.2026, 09:44 Uhr

i Mitarbeiter der Lila Pflege um Christian Schmitz schauen voller Sorge auf die Tankabrechnungen. Sabine Nitsch

Ambulante Pflege, aber auch Essen auf Rädern sind durch die hohen Benzinpreise und die allgemein gestiegenen Kosten so belastet, dass die Existenz in Gefahr ist. Berlin soll endlich gegensteuern.

. Der Blick auf die Benzinpreisanzeigen der Tankstellen gleicht derzeit einer Mutprobe. 2,20 Euro und häufig sogar mehr als 2,38 Euro müssen Autofahrer für Benzin oder Diesel bezahlen. Tanken ist eine Zumutung. Ambulante Pflegedienste bringen diese Spritpreise in Existenznot, wie sich ich vielen Gesprächen mit unserer Zeitung gezeigt hat.







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