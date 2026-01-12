Folgen der Silvesternacht Hohe Feinstaubwerte: Neuwied lag bundesweit auf Platz 4 Viktoria Schneider 12.01.2026, 15:00 Uhr

i Wird in Neuwied an Silvester besonders gern geböllert? Hoch waren die Feinstaubwerte, die das Umweltbundesamt am Jahreswechsel gemessen hat. Bis zu 721 Mikrogramm pro Kubikmeter betrugen sie zu Spitzenzeiten. Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

Nur in München und Reutlingen war die Luft an Silvester schlechter als in Neuwied. Bis zu 721 Mikrogramm pro Kubikmeter wurden dort an Neujahr gemessen – deutlich mehr als in vergleichbaren Städten. Woher kommen diese hohen Werte?

Bunte Feuerwerke und leuchtende Wunderkerzen: Was für viele schön anzusehen ist, sorgt für eine große Belastung für die Umwelt. Nicht nur, was Lärm und Müll angeht, sondern auch wegen des Feinstaubs. Wie vorläufige Zahlen des Umweltbundesamtes zeigen, gab es in der Silvesternacht in Neuwied besonders viel davon.







