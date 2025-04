Am Samstag, 19. April, ist es endlich so weit: Die German Potter Con in Bad Hönningen wird eröffnet. Aus Schloss Arenfels soll drei Tage Hogwarts werden – doch wie entsteht aus dem Gemäuer ein Ort voller Magie? Wir blicken hinter die Kulissen.

Einmal durch die Hallen von Hogwarts laufen und die Helden der eigenen Kindheit treffen: der Traum eines jeden Harry-Potter-Fans. Und ein Wunsch, der ab diesem Samstag in Bad Hönningen zur Realität wird. Auf Schloss Arenfels tummeln sich drei Tage lang zahlreiche kostümierte Fans und 14 Stars aus der Filmreihe auf der German Potter Con. Wir werfen mit dem Eventmanager Benedikt Feltens einen Tag vor der Eröffnung einen Blick hinter die Kulissen.

i Schloss Arenfels einen Tag vor der Veranstaltung. Das Wetter ist noch etwas trüb, die 2.600 Fans werden hoffen, dass die Wolken sich ab Samstag in Luft auflösen. Michael Illjes

Die Aufbauarbeiten haben gerade erst begonnen. Am Freitag um 11 Uhr, einen Tag vor der Veranstaltung, steht Hektik auf der Tagesordnung. Eventmanager Benedikt Feltens muss koordinieren, schließlich soll am Samstag alles perfekt sein. Das Schloss wird dekoriert, Stände werden aufgebaut und Kabeltrommeln gesucht. 2600 Fans werden am Wochenende zur German Potter Con erwartet, allein 1000 davon am Samstag. Aber wofür überhaupt der ganze Rummel?

Eigener Saal für Draco Malfoy und Luna Lovegood

Schloss Arenfels feiert die erste German Potter Con. In dem 6200 Einwohner starken Bad Hönningen werden neben den vielen Fans 14 Schauspieler zum Wochenende erwartet. Darunter sind Stars wie Tom Felton, vielen Harry-Potter-Fans besser bekannt als „Draco Malfoy“. Anwesend sein wird auch Evanna Lynch, die in der Filmreihe die verträumte „Luna Lovegood“ spielt.

Für die beiden Schauspieler richten die Veranstalter einen eigenen Saal ein, mit Bankett und rot ausgerolltem Teppich. Fans können sich dort mit den Stars treffen, Fotos schießen und Autogrammkarten unterzeichnen lassen.

i In diesem pompösen Saal werden die beiden Stars Tom Felton und Evanna Lynch anzutreffen sein. Die Autogrammkarten und Fotos mit den beiden sind aber nicht ganz billig: Ein Bild mit oder eine Autogrammkarte von dem Megastar Tom Felton kostet ganze 122 Euro. Michael Illjes

Benedikt Feltens führt uns durch die Hallen des Schlosses. Noch ist nicht so viel los, die Aufbauarbeiten haben gerade erst begonnen. Das Ambiente ist auch während des Umbaus schon beeindruckend – breite Treppengänge, hohe Decken und antike Bilder.

Die Hallen werden von den vielen Eventhelfern mit Bannern, Dekorationen und viel Liebe zum Detail geschmückt. Ein langer Flur im ersten Obergeschoss ist mit Tischen bestückt, auf denen Bilder und Poster berühmter Figuren der Zauberwelt präsentiert werden.

„Gleich werden die Riesenspinne Aragorg und das fliegende Auto angeliefert.“

Eventmanager Benedikt Feltens

Ab Samstag sollen Fans dann die Gelegenheit haben, sich auf dem Gelände frei zu bewegen. Es werden Säle für Fotos und Autogrammstunden eingerichtet. Draußen wird es nicht nur Stände mit Essen und Getränken geben, auch ein Fan-Markt wird aufgebaut. „Gleich werden die Riesenspinne Aragorg und das fliegende Auto aus der Filmreihe angeliefert“, freut sich Eventmanager Benedikt Feltens.

i Vor dem Eingang des Schlosses steht Eventmanager Benedikt Feltens. Er ist nicht nur Eventmanager, sondern auch der erste "Nicht-Adelige", der in dem Schloss wohnen darf. Michael Illjes

Das Event ist fast ausverkauft. Der Veranstalter habe Eventmanager Benedikt Feltens erzählt, dass die German Potter Con so gut verkauft sei wie selten zuvor. Und das trotz der hohen Ticketpreise: Der Eintritt liegt je nach Tag, an dem Besucher vor Ort sein möchten, zwischen 113 und 154 Euro.

Je nach Bekanntheitsgrad der Schauspieler müssen Fans noch mal zwischen 25 Euro und 122 Euro für ein Autogramm oder Foto mit ihren Stars hinlegen. Stattliche Preise, die dennoch über 2600 Fans nach Bad Hönningen locken.