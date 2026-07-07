Eine Ratssitzung musste vertagt werden, weil die Fraktionen von SPD und FWG nicht aufgetaucht sind. Jetzt wurde beschlossen, den Bauantrag einzureichen und parallel eine Alternative zu prüfen. Nach den Sommerferien sollen die Ergebnisse vorliegen.
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So viele interessierte Bürger sind wohl selten zu einer Ratssitzung in Dattenberg gekommen. Augenscheinlich das gesamte Kita-Team und viele Eltern waren anwesend, es mussten sogar noch weitere Stühle in den Sitzungsraum getragen werden. Es war die zweite Auflage der Ratssitzung, die eigentlich schon eine Woche zuvor über die Bühne gehen sollte.