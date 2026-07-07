Eklat in Dattenberg „Hört auf zu reden – macht endlich was!“ Sabine Nitsch 07.07.2026, 06:00 Uhr

i Eigentlich wollte der Ortsgemeinderat von Dattenberg in seiner Sitzung weitere Aufträge für den geplanten Neubau der Kita „Rappelkiste" (hier das Bestandsgebäude rechts samt Container-Erweiterung links) vergeben, doch die SPD und FWG blieben der Sitzung kurzfristig fern. Sie musste nun wiederholt werden. Daniel Dresen

Eine Ratssitzung musste vertagt werden, weil die Fraktionen von SPD und FWG nicht aufgetaucht sind. Jetzt wurde beschlossen, den Bauantrag einzureichen und parallel eine Alternative zu prüfen. Nach den Sommerferien sollen die Ergebnisse vorliegen.

So viele interessierte Bürger sind wohl selten zu einer Ratssitzung in Dattenberg gekommen. Augenscheinlich das gesamte Kita-Team und viele Eltern waren anwesend, es mussten sogar noch weitere Stühle in den Sitzungsraum getragen werden. Es war die zweite Auflage der Ratssitzung, die eigentlich schon eine Woche zuvor über die Bühne gehen sollte.







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