Zwei musikalischen Hochkaräter und Stars von morgen: Mit diesem Konzept hatte der Lions Club Neuwied-Andernach zum Benefizkonzert in die Matthiaskirche Neuwied eingeladen, freute sich über ein volles Haus und über ein Konzerterlebnis, dass die Musikfans so schnell nicht vergessen dürften. Die Geschwister Sofie (17) und Marc Lüfing (19), die beide an der Musikschule Wagner in Winningen Gitarre spielen, genossen ihr „Heimspiel“ sichtlich. Die beiden wussten schon auf nationaler Ebene (Jugend musiziert) zu überzeugen und entfachten Gänsehautfeeling pur.

i Die Geschwister Sofie (links) und Marc Lüfing spielen beide an der Musikschule Wagner in Winningen Gitarre und überzeigten bereits bei Jugend musizert. Jörg Niebergall

Höhepunkt des Abends aber war der gemeinsame Auftritt des gebürtigen Neuwieders Benedict Kloeckner (Cello) und Sophie Pacini (Piano). Kloeckner und Pacini zählen international zu den herausragenden Künstlern ihrer Generation. In Neuwied wussten sie mit Werken von Franz Schubert, Gabriel Fauré und Cécile Chaminade zu begeistern. Der Erlös des Konzerts geht an das Projekt „Lernhelden“ für drei innerstädtische Schulen. (jn)