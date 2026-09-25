Pflanzenfund in Heimbach-Weis Hochgiftigen Stechapfel neben Kindergarten entdeckt Jörg Niebergall 25.09.2026, 12:00 Uhr

i Der Gemeine Stechapfel ist hochgiftig und wächst mitten in Heimbach-Weis. Hier soll er jetzt verschwinden. Jörg Niebergall

Gefährlicher Fund am Gärtnersweg: Eine hochgiftige Pflanze wächst dort in unmittelbarer Nähe des Kindergartens, Anwohner sind besorgt. Die Servicebetriebe Neuwied reagieren.

Eigentlich sollten am Gärtnersweg in Heimbach-Weis nur zwei neue Stromkästen für Aufmerksamkeit sorgen. Doch mit dem dafür angelieferten Mutterboden kam offenbar ein ungebetener Gast gleich mit: der Gemeine Stechapfel. Und der hat es in sich. Die Pflanze gilt als hochgiftig und wächst ausgerechnet in unmittelbarer Nähe des Kindergartens.







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