Pflanzenfund in Heimbach-Weis
Hochgiftigen Stechapfel neben Kindergarten entdeckt
Der Gemeine Stechapfel ist hochgiftig und wächst mitten in Heimbach-Weis. Hier soll er jetzt verschwinden.
Der Gemeine Stechapfel ist hochgiftig und wächst mitten in Heimbach-Weis. Hier soll er jetzt verschwinden.
Jörg Niebergall

Gefährlicher Fund am Gärtnersweg: Eine hochgiftige Pflanze wächst dort in unmittelbarer Nähe des Kindergartens, Anwohner sind besorgt. Die Servicebetriebe Neuwied reagieren.

Lesezeit 1 Minute
Eigentlich sollten am Gärtnersweg in Heimbach-Weis nur zwei neue Stromkästen für Aufmerksamkeit sorgen. Doch mit dem dafür angelieferten Mutterboden kam offenbar ein ungebetener Gast gleich mit: der Gemeine Stechapfel. Und der hat es in sich. Die Pflanze gilt als hochgiftig und wächst ausgerechnet in unmittelbarer Nähe des Kindergartens.
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