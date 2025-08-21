Es gibt gute Gründe dafür, warum die Feuerwehr auch über Experten verfügt, die wissen, was zu tun ist, wenn es Unfälle mit sogenannten Gefahrstoffen gibt. Das hat jetzt wieder ein Vorfall in Neuwied gezeigt.

Ein Gefahrstoffunfall im Industriegebiet Distelfeld hat die Neuwieder Feuerwehr von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in Atem gehalten. Wie die Stadt mitteilt, war b eim Verladen auf einen Lkw versehentlich ein Flüssigkeitsbehälter mit der Gabel eines Staplers durchbohrt worden. Die Mitarbeiter der Firma konnten den beschädigten Behälter zwar mit dem Stapler noch in eine bereitstehende Auffangwanne verfrachten, dennoch traten rund 550 Litern einer hochgiftigen, ätzenden Flüssigkeit aus. Die Stadt versichert jedoch: „Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.“

Elf Mitarbeiter von Rettungsdienst untersucht

Elf betroffene Mitarbeiter der Firma wurden durch den Rettungsdienst untersucht, drei von ihnen vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Messungen im Umfeld – sowohl in der Luft als auch im Kanalsystem – ergaben keinerlei Belastungen, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

i Mitglieder des Gefahrstoffzuges der Feuerwehr bei der Arbeit Ulf Steffenfauseweh/Stadtverwaltung Neuwied

Die Feuerwehr, beim Einsatz von einem Fachchemiker unterstützt, streute die ausgetretene Flüssigkeit mit Chemikalienbinder ab. Am Donnerstagmorgen etwa um 9 Uhr endete der Feuerwehreinsatz im Distelfeld, teilt Stadtsprecher Ulf Steffenfauseweh mit und ergänzt: „Das ausgetretene Medium wurde an allen Stellen abgebunden oder aufgenommen. Der Austritt fand nur auf dem Betriebsgelände auf befestigter Fläche statt. Ob und in welcher Form es einen Eintritt des Stoffes ins Erdreich gab und deshalb gegebenenfalls ein Bodenaushub stattfinden muss, untersuchen ein Labor und die Untere Wasserbehörde.“

Im Einsatz waren die beiden Gefahrstoffzüge aus Neuwied und Dierdorf sowie Mitarbeiter der Servicebetriebe Neuwied, Fachbereich Abwasser, und der Unteren Wasserbehörde.