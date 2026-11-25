Seniorin aus Bad Hönningen Hobbyschriftstellerin mit 86 Jahren voller Krimi-Ideen Andreas Winkelmann 25.11.2026, 14:00 Uhr

i Autorin Elfriede Liebich hat inzwischen drei Kriminalromane veröffentlicht. Andreas Winkelmann

Elfriede Liebichs Debüt ist im Alter von zarten 84 Jahren erschienen, mit 86 Jahren veröffentlicht sie jetzt ihren dritten Krimi – und schreibt schon am nächsten. Im aktuellen Buch spielt ein Bonner Seniorenheim eine zentrale Rolle.

„Schreibblockade kenne ich nicht“, sagt Elfriede Liebich. Die 86-Jährige hat kürzlich ihren dritten Krimi „Gefangen in Angst“ veröffentlicht. Während die Leser nun die neuen 352 Seiten vor sich haben, schreibt sie schon am nächsten Buch: „Es sind schon wieder über 300 Seiten, obwohl es nur noch ein paar Kurzgeschichten werden sollten“, sagt sie schmunzelnd.







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