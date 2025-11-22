Fotobuch als Ergebnis Hobbyfotografen nehmen Neuwieder Innenstadt ins Visier 22.11.2025, 12:00 Uhr

i Helga Warnke (von links), Dieter Warnke und Gudrun Heil haben zusammen mit sieben weiteren Personen ein fotografisches Portrait der Neuwieder Innenstadt erschaffen. Viktoria Schneider

Durch die Linse erblickt man einiges, was das bloße Auge vielleicht nicht gesehen hätte. Ausgestattet mit ihren Kameras waren zehn Hobbyfotografen unterwegs, um die Neuwieder Innenstadt von einer anderen Seite zu zeigen. Entstanden ist ein Fotobuch.

Wie wirkt die Innenstadt von Neuwied auf Besucher? Wie auf Einheimische? Jeder, der durch die Straßen spaziert, bringt seinen eigenen Blick mit. Eine Gruppe von zehn Hobbyfotografen aus der ehemaligen Fotowerkstatt der Volkshochschule Neuwied hat sich an einem Portrait des Stadtzentrums versucht.







