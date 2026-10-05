Durchwachsene Bilanz 2026
Hitze dämpft die Campingfreude im Kreis Neuwied
Hohe Temperaturen und hohe Spritpreise: Im Jahr 2026 blieben etliche Parzellen auf den Campingplätzen im Kreis frei.
Hohe Temperaturen und hohe Spritpreise: Im Jahr 2026 blieben etliche Parzellen auf den Campingplätzen im Kreis frei.
Andreas Winkelmann

Hohe Temperaturen und hohe Spritpreise verändern den Camping-Sommer im Kreis Neuwied. Einige Betreiber berichten von früheren Abreisen – und planen bereits bauliche sowie infrastrukturelle Anpassungen.

Lesezeit 3 Minuten
Etwas abfällig benutzen Freunde des Campings zu allen Jahreszeiten gelegentlich den Begriff Schönwettercamper. Denn den meisten macht Camping im Zelt, Wohnwagen oder Reisemobil bei schönem Wetter natürlich mehr Spaß als bei Regen und Sturm. War dieses Jahr mit häufigem Sonnenschein, hohen Temperaturen und wenigen Regentagen also ein gutes Campingjahr?
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