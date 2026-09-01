Rätsel nach Fund in Unkel Historisches Flugzeugteil verschwindet aus dem Rhein Andreas Winkelmann 01.09.2026, 10:00 Uhr

i Über 20 größere und kleinere Teile wurden bei der Bergung des Flugzeugwracks in Unkel am 21. August gefunden. Das Spornrad war nicht dabei. Andreas Winkelmann

Beim Niedrigwasser wurden Reste eines historischen Jagdflugzeugs am Rheinufer geborgen – doch ein wesentliches Teil ist spurlos verschwunden. Polizei und Hobbyforscher ermitteln, denn das Teil könnte wichtige Hinweise liefern.

Das Niedrigwasser im Rhein hat in Unkel einen spektakulären Fund zutage gebracht. „24 Teile eines Jagdflugzeuges Focke-Wulf FW 190 haben wir bei der Bergung am 21. August am Rheinufer in Unkel gefunden“, sagte Dirk Röllecke. Er ist von der Interessengemeinschaft Luftkriegshistoriker Rhein-Ahr und führte mit Beteiligung anderer Vereinigungen die behördlich genehmigte Grabung durch.







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