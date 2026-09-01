Beim Niedrigwasser wurden Reste eines historischen Jagdflugzeugs am Rheinufer geborgen – doch ein wesentliches Teil ist spurlos verschwunden. Polizei und Hobbyforscher ermitteln, denn das Teil könnte wichtige Hinweise liefern.
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Das Niedrigwasser im Rhein hat in Unkel einen spektakulären Fund zutage gebracht. „24 Teile eines Jagdflugzeuges Focke-Wulf FW 190 haben wir bei der Bergung am 21. August am Rheinufer in Unkel gefunden“, sagte Dirk Röllecke. Er ist von der Interessengemeinschaft Luftkriegshistoriker Rhein-Ahr und führte mit Beteiligung anderer Vereinigungen die behördlich genehmigte Grabung durch.