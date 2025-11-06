Jüdisches Leben in Anhausen Historische Gerichtsakten zeigen vergessene Synagoge 06.11.2025, 10:36 Uhr

i Die Zeichnung wurde in alten Gerichtsakten im Anhausener Pfarrarchiv entdeckt: Links das Haus der jüdischen Familie Kahn mit Synagoge, rechts ist der Giebel des damaligen Pfarrhauses und heutigen evangelischen Gemeindehauses zu erkennen. Pfarrarchiv evangelische Kirchengemeinde Anhausen. Pfarrarchiv Evangelische Kirchengemeinde Anhausen

Jüdisches Leben war ein Teil ganz Deutschlands. Auch in Anhausen, wo Gerichtsakten eine fast vergessene Synagoge in einem Wohnhaus belegen. Eine Gedenktafel, die am 9. November enthüllt wird, soll an die letzten Bewohner erinnern.

Anhausen. Ein Gerichtsstreit zwischen dem Pfarrer von Anhausen und seinem Nachbarn aus dem 19. Jahrhundert belegt, dass es schon vor mehr als 200 Jahren eine Synagoge in dem Ort gegeben hat. Entdeckt hat dies der Regionalhistoriker Arno Schmidt, der die Gerichtsakten bei einer Recherche im Pfarrarchiv der evangelischen Kirchengemeinde Anhausen gefunden hat.







