Historische Gerichtsakten zeigen vergessene Synagoge

Jüdisches Leben war ein Teil ganz Deutschlands. Auch in Anhausen, wo Gerichtsakten eine fast vergessene Synagoge in einem Wohnhaus belegen. Eine Gedenktafel, die am 9. November enthüllt wird, soll an die letzten Bewohner erinnern.
Lesezeit 3 Minuten
Anhausen. Ein Gerichtsstreit zwischen dem Pfarrer von Anhausen und seinem Nachbarn aus dem 19. Jahrhundert belegt, dass es schon vor mehr als 200 Jahren eine Synagoge in dem Ort gegeben hat. Entdeckt hat dies der Regionalhistoriker Arno Schmidt, der die Gerichtsakten bei einer Recherche im Pfarrarchiv der evangelischen Kirchengemeinde Anhausen gefunden hat.