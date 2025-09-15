Das Warten hat für die Neuwieder Theaterfreunde ein Ende: Am Freitagabend (12. September) startete die neue Spielzeit im Schlosstheater mit der Premiere des Stückes „Himmlische Zeiten“ – aber ohne den Intendanten René Heinersdorff. Der stand nämlich gleichzeitig in München auf der Bühne, wo er in „Achtsam Morden“ spielt. Das Stück wird in Neuwied im Januar zu sehen sein.

Zum Auftakt der Saison gibt es gute Laune und Unterhaltung mit einem Hauch von Tiefgang. Die Revue dreht sich um vier ältere Damen, die aus unterschiedlichen Gründen in einer Klinik aufeinandertreffen: Die Karrierefrau (Patricia Hodell) will ihren Körper einer Rundumüberarbeitung unterziehen – sie hofft, so ihre Chancen auf eine weitere Beförderung zu verbessern. Begleitet wird sie von einer alten Freundin, der Hausfrau Doris (Eva Brunner). Während die eine fast alles mit Geld regeln kann, wovon sie reichlich hat, wird die andere von Existenzsorgen geplagt – ein Gegenwartsphänomen, das in dieser Komödie ganz beiläufig thematisiert wird.

i Eine unterhaltsame Komödie, die ganz elegant auch einige fragwürdige Gegenwartsphänomene anspricht Rainer Claaßen

„Die Junge“ (Laura Leyh) ist in der Klinik, weil sie unmittelbar vor der Geburt ihres zweiten Kindes steht. Hinzu kommt noch die geschiedene Diplomatengattin (Ursula Berlinghof), die – vermeintlich wegen eines Unfalls – unter Gedächtnisverlust leidet. Die vier grundverschiedenen Charaktere sind in anderen Theatern schon in zwei weiteren Stücken aufeinandergeprallt. Die muss man aber nicht kennen, um an dieser Inszenierung Spaß zu haben: Mit reichlich Situationskomik, dynamischen Gesangs- und Tanzeinlagen und etwas Tiefgang unter der von Klamauk geprägten Oberfläche unterhalten die vier das Publikum bestens. Die Darstellerinnen zählen zwar nicht zu den größten Stars auf deutschen Bühnen, arbeiten aber sowohl mit ihrem Schauspiel als auch beim Gesang auf einem enorm hohen Level, und ergänzen sich mit unterschiedlichen Qualitäten: Patrizia Hodell und Laura Leyh wirken auf unterschiedliche Arten überdreht – beide spielen das genau so intensiv, wie es nötig ist, damit die Komödie funktioniert. Ursula Berlinghoff spielt, singt und „tanzt“ die meiste Zeit im Rollstuhl, und gibt überzeugend die überhebliche Dame aus der besseren Gesellschaft, die insgeheim darunter leidet, dass das Leben sie so abgebrüht gemacht hat. Schübe ihrer Alzheimer-Erkrankung sorgen dafür, dass sie überraschend absurde Kommentare zur Handlung abgibt – das macht sie mit einer solchen Präzision, dass das Publikum immer wieder lacht und applaudiert.

i In einer Revue, die in der Gegenwart spielt, darf das Smartphone natürlich nicht fehlen – elegant wird diverse Technik in die Inszenierung integriert. Rainer Claaßen

Einen Ruhepol liefert Eva Brunner, deren Figur den ersten Akt nicht überlebt, und die danach als Geist nur noch eingeschränkt interagieren kann – und damit sehr glaubwürdig ein menschliches Element in die ansonsten etwas überdrehte Handlung bringt. Choreografie und Timing sind bei allen auf dem Punkt – was für die Qualität der Darstellerinnen spricht, denn das peppige Bühnenbild war ursprünglich für eine geräumigere Bühne entwickelt worden. Es lässt aber auch in Neuwied genügend Platz, für die gelungenen und ebenfalls komischen Tanz- und Gesangseinlagen, für die Carsten Gerlitz diverse Pop-Klassiker, die fast jedem vertraut sein dürften, neu arrangiert und passend zur Handlung umgetextet hat. Da wird aus „I need a hero“ „Wir brauchen Omas“ und aus „YMCA“ „Midlife Crisis“. Alle vier singen und tanzen dazu genauso professionell, wie sie ihre Schauspiel-Parts rüberbringen.

i Die Gesangs- und Tanzeinlagen sind toll choreografiert und werden von den vier Darstellerinnen perfekt vorgetragen. Rainer Claaßen

Die Handlung (Buch: Tilmann von Blomberg) ist nicht besonders komplex, liefert aber neben einigen Hinweisen auf gesellschaftliche Verirrungen gegen Ende auch einen Ansatz für Verbesserungen – der passende Song dazu ist dann „That’s what Friends are for“. Das Publikum honorierte das alles bei der Premiere mit reichlich Szenenapplaus, vielen Lachern und langem, intensiven Klatschen nach der Aufführung.

„Himmlische Zeiten“ ist noch bis zum 28. September im Schlosstheater zu sehen. Karten gibt es unter www.schlosstehater.de. Im Foyer des Theaters werden noch bis Ende des Jahres Glasobjekte und Fotografien des Künstlers Hajo Locks ausgestellt.