Finanzsorgen beim Zoo Neuwied Hilferuf trifft auf große Resonanz Justin Buchinger 15.11.2026, 14:02 Uhr

i Die finanzielle Lage des Neuwieder Zoos ist schwierig. Ein Fraktionsbündnis hat zur Unterstützung aufgerufen – mit Erfolg. Viktoria Schneider

Der Zoo Neuwied ist in finanzieller Schieflage. Fünf Neuwieder Fraktionen haben zur Unterstützung aufgerufen – mit Erfolg: Eine Petition hat mehr als 2400 Unterschriften erhalten. Nach dem Willen des Bündnisses soll auch die öffentliche Hand helfen.

Der Zoo Neuwied steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Doch die Unterstützung wachse nach Angaben eines parteiübergreifenden Fraktionsbündnisses des Neuwieder Stadtrats mit großer Dynamik. Nach dem gemeinsamen öffentlichen Aufruf von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, BSW, FWG und FDP, der Berichterstattung in regionalen und überregionalen Medien und den ersten Spenden habe auch die Online-Petition „Rettet den Zoo Neuwied“ eine breite ...







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