In Linz am Rhein ist man stolz auf sein Repair-Café: 257 Geräte wurden im vergangenen Jahr zur Reparatur gebracht – 200 konnten Danke des Einsatzes der ehrenamtlichen Helfer erfolgreich instandgesetzt.

In den Räumen der ASD-Tagespflege summt es jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat vor Leben, Werkzeug und Gemeinschaft: Das Repair-Café des Vereins Bürger helfen Bürger e.V. hat sich seit April 2022 zu einem festen Treffpunkt für Menschen aus Linz und Umgebung entwickelt – darunter auch manchmal Gäste aus Unkel, Waldbreitbach und Bad Hönningen.

Unter der Leitung von Doris Brosowski, Vorsitzende des Vereins mit rund 70 engagierten Mitgliedern, geht es hier nicht nur um defekte Geräte, sondern um gelebte Nachbarschaftshilfe. Ob Gardinen aufhängen, Lampen reinigen oder sogar die Vermittlung einer Leihoma in Notfällen – der Verein steht bereit. Die Hilfe kennt keine Grenzen: Jeder kann sich melden, unabhängig von Alter oder Herkunft.

Es sind Zahlen, die durchaus beeindrucken: Acht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer leisteten im Jahr 2024 insgesamt 350 Stunden Einsatz. 257 Geräte wurden zur Reparatur gebracht – 200 davon erfolgreich instandgesetzt.

Reparieren statt wegwerfen

Das Repair-Team organisiert durch Friedhelm Hommes besteht aus echten Profis: meist im Ruhestand befindliche Maschinenbauer, Tischler, Rundfunk- und Fernsehtechniker, IT-Spezialisten und Programmierer, bringen defekte Küchenmaschinen, Kaffeemaschinen, Fahrräder (keine E-Bikes), Hochdruckreiniger und Lampen wieder zum Laufen. Die Reparatur ist kostenlos – lediglich Material muss mitgebracht oder bei den Treffen – wenn vorhanden – gekauft oder später besorgt werden. Inzwischen verfügt das Café sogar über eine Standbohrmaschine und eine voll ausgestattete Holzwerkbank.

Digital fit im Alltag

Jeden dritten Mittwoch unterstützt ein „Digitaler Botschafter“ Besucherinnen und Besucher beim Umgang mit Smartphones, Tablets und PCs. Hier geht es nicht um Reparaturen, sondern um praktische Hilfe bei Anwendungen – etwa beim Installieren von Programmen, der Nutzung der Bahn-App oder dem Thema Sicherheit im Netz.

Neben Schraubenziehern und Lötstationen gibt es auch Kaffee und Kuchen – denn das Repair-Café ist ebenso ein Ort der Begegnung. Initiiert wurde das Projekt vom Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Linz, einem Ausschuss des VG-Rates unter Vorsitz von Bürgermeister Frank Becker und Ausschuss-Stellvertreter Wolfgang Walter. Wer also nicht nur sein defektes Gerät, sondern auch ein Stück Gemeinschaft sucht, ist beim Repair-Café in Linz genau richtig.

Ziel mit Weitblick

„Unser Ziel ist es, Menschen – vor allem ältere – so lange wie möglich in ihrem Zuhause zu unterstützen“, sagt Doris Brosowski. Dafür braucht es viele helfende Hände. Neue Ehrenamtliche sind jederzeit willkommen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über Spenden.

Wer mitmachen möchte, kann sich auf der Internetseite des Vereins, bei der Mail Adresse info@buergerhelfenbuergern.com oder per Telefon unter 0171/8186696 melden. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 24 Euro für Erwachsene, mit Sonderkonditionen für Schüler, Studierende und juristische Personen.