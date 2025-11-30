Fasnachterin in Neuwied geehrt Hildegard Bachmann erhält „Goldenen Schärjer“ Jörg Niebergall 30.11.2025, 10:00 Uhr

i Hildegard Bachmann (3. von links) freute sich über die höchste närrische Auszeichnung der Stadt. Auch OB Jan Einig (2. von rechts), Michael Bleidt (links), Alice Hoffmann (2. von links) und Fredi Winter (rechts) hatten ihren Spaß. Jörg Niebergall

In der Karnevalsszene ist ihr Name jedem ein Begriff: Die Fasnachterin Hildegard Bachmann machte sich vor allem mit der Fernsehsendung „Mainz wie es singt und lacht“ einen Namen. Nun wurde sie mit der höchsten närrischen Auszeichnung Neuwieds geehrt.

Schielt Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig mit einem Auge in Richtung Landeshauptstadt? Nachdem im Vorjahr die Mainzer Schauspielerin („Hilde Becker“) und Kabarettistin Alice Hoffmann mit dem „Goldenen Schärjer“ ausgezeichnet wurde, hatte man auch dieses Mal hohen Besuch aus der Narrenhochburg.







