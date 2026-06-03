Schaukeln, rutschen, kicken Hier können Kinder in der Neuwieder Innenstadt spielen Eva Herschbach 03.06.2026, 19:00 Uhr

i Auf dem Spielplatz in der Kinzingerstraße findet man ein modernes Netzklettergerüst mit Rutsche, eine Vogelnestschaukel, eine Schaukel und ein Sandspielhaus - alles komplett neu. Eva Herschbach

Der Spielplatz an der Langendorfer Straße ist seit Monaten gesperrt. Doch mit rund 80 Spielräumen, zehn davon in der Innenstadt, stehen in Neuwied einige Alternativen bereit. Eine Auswahl stellen wir vor.

Rund 12.000 Kinder und Jugendliche leben in Neuwied. Als einzige Stadt in Rheinland-Pfalz darf sie sich als „kinderfreundliche Kommune“ bezeichnen, was sich in dem Angebot an Spielplätzen widerspiegelt. Rund 80 Spielräume wie Bolzplätze, Cage-Soccer-Anlagen oder klassische Spielplätze stellt die Stadt bereit, zehn davon befinden sich in der Innenstadt.







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