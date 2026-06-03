Der Spielplatz an der Langendorfer Straße ist seit Monaten gesperrt. Doch mit rund 80 Spielräumen, zehn davon in der Innenstadt, stehen in Neuwied einige Alternativen bereit. Eine Auswahl stellen wir vor.
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Rund 12.000 Kinder und Jugendliche leben in Neuwied. Als einzige Stadt in Rheinland-Pfalz darf sie sich als „kinderfreundliche Kommune“ bezeichnen, was sich in dem Angebot an Spielplätzen widerspiegelt. Rund 80 Spielräume wie Bolzplätze, Cage-Soccer-Anlagen oder klassische Spielplätze stellt die Stadt bereit, zehn davon befinden sich in der Innenstadt.