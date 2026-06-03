Schaukeln, rutschen, kicken
Hier können Kinder in der Neuwieder Innenstadt spielen
Auf dem Spielplatz in der Kinzingerstraße findet man ein modernes Netzklettergerüst mit Rutsche, eine Vogelnestschaukel, eine Sc
Auf dem Spielplatz in der Kinzingerstraße findet man ein modernes Netzklettergerüst mit Rutsche, eine Vogelnestschaukel, eine Schaukel und ein Sandspielhaus - alles komplett neu.
Eva Herschbach

Der Spielplatz an der Langendorfer Straße ist seit Monaten gesperrt. Doch mit rund 80 Spielräumen, zehn davon in der Innenstadt, stehen in Neuwied einige Alternativen bereit. Eine Auswahl stellen wir vor.

Lesezeit 2 Minuten
Rund 12.000 Kinder und Jugendliche leben in Neuwied. Als einzige Stadt in Rheinland-Pfalz darf sie sich als „kinderfreundliche Kommune“ bezeichnen, was sich in dem Angebot an Spielplätzen widerspiegelt. Rund 80 Spielräume wie Bolzplätze, Cage-Soccer-Anlagen oder klassische Spielplätze stellt die Stadt bereit, zehn davon befinden sich in der Innenstadt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren