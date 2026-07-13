Kreis Neuwied gut ausgestattet Hier können E-Autofahrer an der B42 ihren Akku aufladen Viktoria Schneider 13.07.2026, 06:00 Uhr

i Der Kreis Neuwied bietet Autofahrern viele Möglichkeiten, um ihr Fahrzeug aufzuladen. Besonders entlang der B42 gibt es viele Ladesäulen. Jan Woitas. Jan Woitas/dpa

In Zeiten steigender Benzinpreise werden Elektroautos immer attraktiver, um ein wenig Geld zu sparen. Doch gibt es überhaupt genügend Ladestationen? Zumindest an der B42 im Kreis Neuwied muss sich niemand Sorgen machen.

Wohin, wenn dem E-Auto langsam der Saft ausgeht? Diese Frage stellen sich auch Autofahrer, die auf der B42 im Kreis Neuwied unterwegs sind. Wir haben uns auf die Suche nach Stationen zum schnellen und langsamen Laden entlang der Bundesstraße gemacht. Hier ein Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.







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