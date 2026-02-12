Mit dem Auto in Neuwied
Hier kann man günstig oder sogar kostenlos parken
Das City-Parkhaus wird um 19.30 Uhr geschlossen, eine Ausfahrt ist danach aber noch möglich.
Jörg Niebergall

Nachdem die Parkregeln in der Neuwied Galerie geändert wurden, beschäftigt das Thema viele Menschen in der Stadt. Wir haben uns in Parkhäusern in der Neuwieder City umgeschaut, was für Möglichkeiten es hier für die Nutzer gibt.

Lesezeit 2 Minuten
Kostenlos parken in der Innenstadt? Ganz unmöglich ist das nicht, vor allem für Kunden und Mitarbeiter einiger Unternehmen. Nachdem die Stadt Neuwied Ende des vergangenen Jahres das „Schlupfloch“ neben dem Heimathaus nun geschlossen hat, gilt auch hier das städtische Parkkonzept.

