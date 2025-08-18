Tausende Kinder und Jugendliche besuchen die Schulen im Kreis. Wir geben wichtige Infos zu Tag eins nach den Sommerferien.

Für die meisten Schüler im Kreis Neuwied beginnt heute wieder der Alltag. Nach sechs Wochen Sommerferien geht an den Grundschulen und Gymnasien, den Real-, Förder-, Gesamt- und Berufsbildenden Schulen an diesem Montag der Betrieb wieder los.

Doch wie viele Kinder und Jugendliche besuchen überhaupt die Schulen im Kreis? Die Kreisverwaltung Neuwied konnte auf Anfrage unserer Zeitung schon mal mitteilen, wie viele das an den weiterführenden Schulen sind, also an all jenen, die nach der Grundschule kommen. Für die Grundschulen sind die Verbandsgemeinden und die Stadt Neuwied zuständig.

i Schüler gehen zum Unterricht einen Gang entlang. Bodo Schackow. picture alliance/dpa

Wie viele Kinder/Jugendliche gehen im Kreis Neuwied auf eine weiterführende Schule? 5692 besuchen eine Realschule oder Fachoberschule (inklusive Freie Christliche Schule in Neuwied). 4775 Jugendliche gehen auf die Gymnasien (inklusive Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf), 787 auf eine Integrierte Gesamtschule (IGS), 917 auf eine Förderschule und mindestens 5597 auf eine Berufsbildende Schule. Hierbei gibt es eine Besonderheit: Viele Betriebe melden ihre Azubis erst zu Beginn des Schuljahres an den Berufsbildenden Schulen an, sodass diese noch keine sicheren Schülerzahlen für das Schuljahr 25/26 nennen können. Die Anmeldezahlen für die fünften Klassen der Realschulen und Gymnasien sind etwas gestiegen.

i Schülerinnen und Schüler nehmen am Unterricht teil. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Wie viele Schüler aus anderen Kreisen pendeln in den Kreis Neuwied?

Aufgrund der Zahlen aus den vergangenen Jahren geht die Verwaltung davon aus, dass es an den weiterführenden Schulen etwa 1200 bis 1300 Einpendler an Realschulen, Gymnasien und IGS gibt. Die Förderschulen und die Berufsbildenden Schulen haben einen noch viel größeren Einzugsbereich. Generell kommen die meisten Einpendler aus den Kreisen Altenkirchen, Mayen-Koblenz, Ahrweiler, dem Westerwald- und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Stehen im neuen Schuljahr Neuerungen an den Schulen im Kreis an?

An einigen Schulen wie der Carl-Orff-Schule in Neuwied-Engers und der Römerwall-Schule in Rheinbrohl wird mit mobilen Schulraummodulen gearbeitet. Weiterhin wurden zusätzliche Räumlichkeiten angemietet. Aktuell befindet man sich zudem in der Umsetzung des Startchancen-Programms. Mit diesem will man die Bildungschancen aller Schüler verbessern und den Bildungserfolg von Herkunft und Einkommen der Familien entkoppeln. Benachteiligte Kinder sollen gezielte Unterstützungsangebote erhalten.