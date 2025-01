Kreis lehnt I-Kraft ab Herzkranke Dreijährige wartet noch immer auf Kita 25.01.2025, 06:00 Uhr

i Seit sechs Monaten spielt Leni alleine zu Hause. Eine definitive Lösung, die ihr den Kindergartenbesuch ermöglicht, gibt es für die herz- und epilespiekranke Dreijährige bisher nicht. Judith Zenner

Seit einem halben Jahr betreut Judith Zenner aus Kurtscheid ihre herz- und epilepsiekranke Tochter zu Hause. Ab Januar sollte die Dreijährige – in Begleitung ihrer Mutter statt einer Integrationskraft – die Kita besuchen. Doch Leni wartet immer noch.

Die Zeit des Wartens nimmt für Leni Zenner aus Kurtscheid kein Ende: Seit August darf die Dreijährige mit Herzfehler und Epilepsie nicht mehr in den Kindergarten. Der Kreis Neuwied finanzierte den Kitaplatz im heilpädagogisch-therapeutischen Zentrum (HTZ) in Neuwied nicht länger und lehnte eine Integrationskraft für den Kindergarten in Kurtscheid ab.

