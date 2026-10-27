Wie die aktuelle Lage in Bad Honnef ist, kann man nur erahnen. Windhagener Anwohner haben den Rechtsweg eingeschlagen. Informationen vonseiten der Investoren bleiben aus. Was bisher bekannt ist.
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Ruhig geworden scheint es um die Windkraftpläne am Dachsbergsee unweit von Windhagen. Die Stadt Bad Honnef, beziehungsweise das kommunale Versorgungsunternehmen Bad Honnef AG (BHAG), zusammen mit der SL-Naturenergie, will zwei 250 Meter hohe Windräder genau auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bauen.