Windräder am Dachsbergsee Herrscht Flaute bei den Bad Honnefer Windradplänen? Sabine Nitsch 27.10.2026, 12:00 Uhr

i Am Dachsbergsee in Bad Honnef sollen Windräder gebaut werden. Die Pläne sorgen in der Nachbargemeinde Windhagen für Unmut. (Symbolbild) Oliver Berg. picture alliance/dpa

Wie die aktuelle Lage in Bad Honnef ist, kann man nur erahnen. Windhagener Anwohner haben den Rechtsweg eingeschlagen. Informationen vonseiten der Investoren bleiben aus. Was bisher bekannt ist.

Ruhig geworden scheint es um die Windkraftpläne am Dachsbergsee unweit von Windhagen. Die Stadt Bad Honnef, beziehungsweise das kommunale Versorgungsunternehmen Bad Honnef AG (BHAG), zusammen mit der SL-Naturenergie, will zwei 250 Meter hohe Windräder genau auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bauen.







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