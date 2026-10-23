Generalprobe für Komödie
Herbsttheater in Unkel ist fast ausverkauft
In der Komödie „Warum klauen wir nicht gleich die ganze Bank?“ gibt es etliche Überraschungen und Wendungen, die auch für Lacher
In der Komödie „Warum klauen wir nicht gleich die ganze Bank?“ gibt es etliche Überraschungen und Wendungen, die auch für Lacher sorgen
Andreas Winkelmann

Fast ausverkauft: Der Theaterkreis St. Panthaleon spielt erstmals unter freiem Himmel – auf einem Campingplatz. Eine spritzige Komödie über Geld, Beziehungen und eine kühne Idee. Regisseur Gregor Bachem feiert sein 40. Bühnenjubiläum.

Lesezeit 1 Minute
Bis auf eine Karte ist die Herbstspielzeit des Theaterkreises Sankt Panthaleon Unkel ausverkauft. Ob das am Titel der Komödie „Warum klauen wir nicht gleich die ganze Bank?“ liegt oder an Erfolg und Zulauf, den der Theaterkreis seit seiner ersten Aufführung erfährt, bleibt offen.
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