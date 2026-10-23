Generalprobe für Komödie Herbsttheater in Unkel ist fast ausverkauft Andreas Winkelmann 23.10.2026, 16:00 Uhr

i In der Komödie „Warum klauen wir nicht gleich die ganze Bank?“ gibt es etliche Überraschungen und Wendungen, die auch für Lacher sorgen Andreas Winkelmann

Fast ausverkauft: Der Theaterkreis St. Panthaleon spielt erstmals unter freiem Himmel – auf einem Campingplatz. Eine spritzige Komödie über Geld, Beziehungen und eine kühne Idee. Regisseur Gregor Bachem feiert sein 40. Bühnenjubiläum.

Bis auf eine Karte ist die Herbstspielzeit des Theaterkreises Sankt Panthaleon Unkel ausverkauft. Ob das am Titel der Komödie „Warum klauen wir nicht gleich die ganze Bank?“ liegt oder an Erfolg und Zulauf, den der Theaterkreis seit seiner ersten Aufführung erfährt, bleibt offen.







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