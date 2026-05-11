Geschäft in Feldkirchen Herbert Dierdorf steht mit 90 Jahren noch im Laden Rainer Claaßen 11.05.2026, 15:00 Uhr

i Ein echtes Original in Feldkirchen: Herbert Dierdorf kurz vor seinem 90. Geburtstag hinter der Theke seines Ladens. Rainer Claaßen

Seit Jahrzehnten steht Herbert Dierdorf hinter der Ladentheke seines Dorfladens in Feldkirchen – ein Treffpunkt für Geschichten, Austausch und Sorgen. Was den 90-Jährigen antreibt, den Job auch weiterhin zu machen.

Fährt man in Richtung Hüllenberg durch Feldkirchen, kommt man an einem außergewöhnlichen Laden vorbei: Die Inschrift „Willi Barg Klempnerei + Installationen“ an dem Bruchsteingebäude ist nur noch schwer zu lesen. In den Schaufenstern findet sich eine kuriose Mischung von diversen Artikeln für Haushalt und Garten.







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