Hells-Angels-Verteidiger überraschen Richter in Koblenz: Prozess könnte sich erheblich verkürzen

Kreis Neuwied/Koblenz/Kreis Ahrweiler. Mit einer Überraschung warteten die Rechtsanwälte der beiden Angeklagten im Hells-Angels-Prozess vor der 6. Strafkammer um Richter Alexander Bendel auf. Am neunten Verhandlungstag kündigten sie eine Mitteilung an, die „dazu führen könnte, dass dieses Verfahren in erheblichem Maße abgekürzt wird“. 19 Termine waren angesetzt.