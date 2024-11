"Hells Angels"-Prozess wird fortgesetzt Hells Angels-Prozess: Zeugen erkennen Angeklagte nicht wieder 10.09.2024, 17:00 Uhr

i Auch weiterhin müssen sich zwei Angeklagte, die seinerzeit bei den Hells Angels Bonn aktiv waren, vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Symbolfoto: Fredrik von Erichsen/dpa Fredrik von Erichsen. picture alliance / dpa

Landkreis Neuwied. Gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und räuberische Erpressung: Das sind einige der Anklagepunkte, für die sich derzeit zwei Angeklagte, die seinerzeit bei den Hells Angels Bonn aktiv waren, vor der 6. Strafkammer um Richter Andreas Bendel am Landgericht Koblenz verantworten müssen. Am siebten angesetzten Verhandlungstag sollten nun vier Zeugen zu den Taten Stellung beziehen, die sich zwischen Frühjahr 2013 und August 2014 ereignet haben sollen.

Doch die Taten liegen so weit in der Vergangenheit, dass es den Zeugen glaubhaft schwerfällt, sich an konkrete Details zu erinnern. Im Mittelpunkt des aktuellen Verhandlungstages stand ein Konflikt, der sich in Neitersen im Landkreis Altenkirchen-Flammersfeld ereignet haben soll.

Artikel teilen







