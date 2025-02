Hohe Wahlbeteiligung erwartet Helfer in Neuwied sorgen für eine reibungslose Wahl Rainer Claaßen 23.02.2025, 18:15 Uhr

i Volker Trümper im historischen Rathaus in Neuwied – im Hintergrund die überschaubare Schlange der Wähler. Rainer Claaßen

In den Neuwieder Ortsteilen wie Irlich oder Heddesdorf ist der Andrang am Vormittag groß, aber auch in Ortsgemeinden wie Leutesdorf oder Hammerstein gehen die Wahlleiter von einer hohen Wahlbeteiligung aus. Helfer sorgen für einen guten Ablauf.

In Heddesdorf sind in den Räumen des Turnvereins in der Bürgermeister-Bidgenbach-Straße gleich zwei Wahllokale untergebracht: in der Turnhalle für den Wahlbezirk 1503 und in der Vereinsgaststätte „Stüffje“ für den Bezirk 1504. Laut Wahlleiterin Tatjana Kühnapfel zeichnet sich schon früh eine rege Beteiligung ab: Um kurz vor 10 Uhr wurde schon die 100.

