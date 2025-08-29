Zehn Jahre „Wir schaffen das“: Was als Versprechen von Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel begann, entwickelte sich zur Mammutaufgabe für Kommunen und Hilfsorganisationen. Ehrenamtliche Mitarbeiter aus Neuwied zeigen auf, wo es heute noch Hürden gibt.

Kein einziges Mal in zehn Jahren stand jemand beim Café Asyl vor verschlossenen Türen. Selbst bei 30 Grad im Schatten oder strömendem Regen gab es für Betroffene mit Fluchterfahrungen dort immer ein offenes Ohr. Die Ehrenamtliche aus der Heilig-Kreuz-Gemeinde kümmerten sich um die Menschen, noch bevor die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach: „Wir schaffen das“. Jetzt blicken Helfer auf die vergangenen Jahre zurück – und zeigen auf, was bei der Integration noch getan werden muss.

Wenige Monate vor der großen Fluchtbewegung im Sommer 2015 eröffnete das Café. Dorothee, Sigrid und Maria erinnern sich noch gut an die ersten Menschen, die in der Anfangszeit zu ihnen kamen. Die drei Helferinnen möchten ihre Nachnamen nicht in der Zeitung lesen, zu sehr sorgen sie sich um Drohbriefe wütender Bürger – damit haben sie leider schon Erfahrungen gemacht. Zu Beginn hätten eher junge Männer aus dem Nahen Osten und Afrika Hilfe gesucht, viele seien durch ihre Flucht traumatisiert gewesen.

2-Klassen-Flüchtlingsgesellschaft

„Ich war erschrocken, wie viele es waren und unter welchen Bedingungen die Menschen leben mussten“, entsinnt sich Dorothee zurück. Viele Geflüchtete mussten in Notunterkünften leben, etwa in der Raiffeisen-Turnhalle in Neuwied oder im späteren Container-Camp. Die Cafébesucher hatten sich aber lieber eine eigene Wohnung gewünscht, dabei konnten ihnen die Helferinnen aber nur bedingt helfen.

Bei der Suche nach einer Unterkunft hatten sie manchmal mit Vermietern zu tun, die Vorbehalte gegen geflüchtete Menschen hegten. „Ich vermiete nicht an Flüchtlinge“, hieß es dann. Auch Frauen mit Kopftüchern oder vielen Kindern seien unerwünscht gewesen. Als immer mehr Menschen aus der Ukraine nach Neuwied kamen, sei das nicht mehr so ein Problem gewesen. Ein Beweis für eine „2-Klassen-Flüchtlingsgesellschaft“, wie Dorothee findet.

„Es gibt viele Chancen in Neuwied, man braucht nur einen Zugang.“

Bilal Almasri vom Projekt „Starke Nachbar_innen“

Ähnliche Probleme habe es bei der Jobsuche gegeben . Einige Geflüchtete hatten einen hohen Bildungsabschluss, der in Deutschland nicht anerkannt wurde, andere hätten lange auf einen Sprachkurs oder Kitaplätze warten müssen. Dorothee findet deshalb: „Sie bemühen sich, das sind keine faulen Menschen. Fast alle von damals haben jetzt einen Job.“ Zugleich sagt sie auch: Eine Anstellung zu finden, ist oft ein Glücksfall.

Zwei Männer, die sogar selbst zu ehrenamtlichen Helfern geworden sind, sind Iyad Asfour und Bilal Almasri. Beide sind vor zehn Jahren aus Syrien nach Neuwied gekommen und engagieren sich im Projekt „Starke Nachbar_innen“ des internationalen Friedensdienstes Eirene. Auch sie waren frühe Besucher des Café Asyl und sind dort heute noch gerne gesehen. Wenn sie vorbeikommen, bringen sie oft Hilfsangebote für andere Betroffene mit.

Spendenbereitschaft hat abgenommen

„Das Thema Ehrenamt ist ein wichtiges Thema für mich. Es ist ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ich bin da, ich leiste etwas, ich bin zu Hause“, erklärt Asfour, der zugleich Vorsitzender des Neuwieder Beirats für Migration ist. Dieses Gefühl möchte er anderen Betroffenen weitergeben und sie dazu motivieren, den Kontakt zu Einheimischen zu suchen. Almasri ist ebenfalls überzeugt: „Integration gelingt nur durch persönliche Kontakte. Es gibt viele Chancen in Neuwied, man braucht nur einen Zugang.“

Finden die ehrenamtlichen Helfer, dass wir als Gesellschaft „das geschafft haben“? „Jeder definiert ’geschafft’ anders“, sagt Almasri. Manche sind mit einem sicheren Job zufrieden, andere wollen den großen Erfolg. Auch Dorothee ist zwiegespalten. Viele, die bei ihnen Hilfe gesucht haben, hätten es sicher geschafft. „Ich bin froh über jeden, der nicht mehr zu uns kommt. Das heißt, er braucht uns nicht mehr“, sagt sie deshalb.

Aber die Gesamtsituation heute sieht sie kritisch. Es brauche mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Auch sei die Akzeptanz gegenüber geflüchteten Menschen geringer geworden – selbst in einer Stadt wie Neuwied, die Fremden gegenüber eher offen eingestellt sei. Das spüren auch die Ehrenamtlichen in ihrem Alltag. „Früher war die Spendenbereitschaft größer“, bedauert Dorothee.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Iyad Asfour und Bilal Almasri vom Projekt „Starke Nachbar_innen“ freuen sich über Menschen, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen können. Sie veranstalten Feste, Gesprächsrunden, Hilfskurse und andere Informationsveranstaltungen für Menschen mit Fluchterfahrungen in Neuwied, oft in Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen oder der Stadt. Interessierte können sich unter 02631/837 94 8 oder unter asfour@eirene.org﻿ melden.