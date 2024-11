Verein nimmt Hilfsgüter an Helfen im Advent: Spendenaktion für die Neuwieder Tafel Anne Stollenwerk 23.11.2024, 16:00 Uhr

i Unter den etwa 3200 Menschen, die das Angebot der Tafel derzeit in Anspruch nehmen, sind auch 600 Kinder. Volker Schölzel

Die Gruppe Cleanup Neuwied - Deichstadt Greenup hat zum Spenden für die Tafel aufgerufen. Die Helfer berichten, welche Sachen am dringendsten benötigt werden - und warum das so ist.

Die Gruppe Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup hat vor dem Weihnachtsfest erneut zu einer Spendenaktion für die Tafel aufgerufen. Beginnend mit dem 30. November können an den vier Samstagen an den Adventswochenenden jeweils zwischen 10 und 12 Uhr Sach- und Lebensmittelspenden auf dem Gelände der Tafel in der Reckstraße 43 abgegeben werden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen