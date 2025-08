Mit heißen Sambarhythmen und Capoeira hielt der Karneval wie in Rio Einzug in den Gassen von Linz. Der Abend unter dem Motto „Strandfeeling“ startete die neue Aktionsreihe der Linzer Werbegemeinschaft, „First Friday“.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt: Was kann man noch für die Heimatstadt Linz tun, um sie über die Grenzen hinaus bekannt zu machen? Mit der Aktion „First Friday Linz“ starteten die „Bunte Stadt am Rhein“ und ihre Werbegemeinschaft mit der Stadt Linz, City-Managerin Karin Wessel und Stadt-Managerin Hannah Bauer in eine neue Veranstaltungsreihe. Diese wird aus Mitteln eines Förderprogramms des Landes Rheinland-Pfalz bestritten.

Neue Besen kehren gut – das bewies Fürkan Adigüzel, der in Linz mit seiner Frau Nilgün Kesikci ein Kosmetikstudio betreibt. Er ist neues Mitglied der Linzer Werbegemeinschaft. Dazu kam deren altbewährtes Team um Kerstin Litters und Didi Pörzgen.

First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz First Friday - Linz 2025 Heinz-Werner Lamberz 1 / 16

Zur Eröffnungsfeier am Freitag, 1. August, holte das Team für das Motto „Strandfeeling“ ein echtes Glanzlicht an den Rhein. Mit der brasilianischen Formation Bambam Power Acts hielt der Karneval in Rio mit Samba und Capoeira Einzug am Rhein. Vom Burgplatz über den Buttermarkt bis hin zum Marktplatz zeigte die Gruppe Lebensfreude, Musik und Tanz in den Gassen der Altstadt. Von der Geschäftswelt entlang der Party-Meile bunt dekoriert, luden sie zum Aufenthalt ein.

Bei lauen Temperaturen bot sich der Marktplatz mit den angegliederten Restaurationen als echter Verweilpunkt mit Wohlfühlbonus an. Kühle Getränke, leckere Cocktails, ein kulinarisches Genussangebot, ein Strand mitten in der Stadt – was braucht man noch, um sich wohlzufühlen und den Stress des Alltags auszublenden?

Die Aktion findet jeden ersten Freitag im Monat in der Zeit von 18 bis 22 Uhr in der Linzer Altstadt statt, mit wechselnden Programmpunkten und einem ausgedehnten Shopping-Erlebnis. Wer nicht bei der Eröffnung war, kann den „First Friday Linz“ ab jetzt also jeden Monat einmal erleben. Am 5. September lautet das Motto „Kunst & Klang“ – man darf gespannt sein.