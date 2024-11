Trauer in Dernbach Heinz-Rudi Becker ist gestorben 19.11.2024, 12:00 Uhr

i Heinz-Rudi Becker ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Ehrenamtlich hat er sich nicht nur als Ortsbürgermeister von Dernbach sehr engagiert. Jörg Niebergall

Mit großer Erschütterung haben die Dernbacher den Tod des langjährigen und ehemaligen Ortsbürgermeisters Heinz-Rudi Becker aufgenommen. Vielfältig setzte er sich für die Belange seines Dorfes ein und verdiente sich viel Wertschätzung.

Eine tiefe Erschütterung macht sich nicht nur in Dernbach breit: Der ehemalige und langjährige Ortsbürgermeister Heinz-Rudi Becker ist am 12. November im Alter von 70 Jahren gestorben. Nähere Hintergründe zum Tod sind unserer Zeitung nicht bekannt. Becker setzte sich über Jahrzehnte für seine Heimat ein und war allein mehr als 30 Jahre lang Ortsbürgermeister in Dernbach.

