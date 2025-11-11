Fassadenkunst in Neuwied Heimischer Künstler wertet Bäckerei-Gebäude auf Jörg Niebergall 11.11.2025, 12:18 Uhr

i Alexander Heyduczek wertet die Fassade der Bäckerei Preißing mit seiner Kunst auf. Jörg Niebergall

Kunstwerke auf Hausmauern sind oftmals viel beachtete Blickfänge. Zu einem solchen wird sicher auch das Bild, dass Alexander Heyduczek derzeit auf die Fassade der Bäckerei Preißing bringt.

Seit neun Jahren arbeitet der Heimbach-Weiser Alexander Heyduczek als freischaffender Künstler und hat sich weit über die Neuwieder Stadtgrenzen einen Namen gemacht. Jetzt verschönert er die Fassade einer Neuwieder Bäckerei. „Ich male und zeichne, seit ich denken kann“, sagt „Moha“, wie er von Freunden und Bekannten genannt wird.







