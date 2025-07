Trotz sommerlicher Temperaturen haben viele Interessierte den Weg zur Kunst in Linz gefunden. Für Stadtbürgermeister Helmut Muthers war es natürlich eine besondere Ehre, die Ausstellung eröffnen zu können.

i Auch diese Skulptur ist in der aktuellen Ausstellung in Linz zu sehen. Heinz-Werner Lamberz

Zuvor begrüßte der Ausstellungsleiter Hans-Joachim Schmitz, selbst Aquarellmaler, die zahlreichen Gäste im „Markt9“. Die sieben an der Ausstellung beteiligten Linzer Künstlerinnen und Künstler stellte Stadtchef Muthers allesamt vor: Luzie Adams (Aquarell- und Acrylmalerei und wegen Urlaub verhindert), Iris Sofia Birrenbach (Acrylmalerei, Enkaustik, Pouring, Gelliprint, sie konnte aufgrund einer Krankheit nicht anwesend sein), Chris Heberer-Sachs (Skulpturen aus verschiedenen Medien und Acryl), Ditha Ilse Rechert (Aquarell-, Acryl- und Ölmalerei), Birgit Reichert (Holzskulpturen), Hans-Joachim Schmitz (Aquarellmalerei) und Beate Sieberz (Keramik).

i Kinder hatten im Rahmen eines Kurses der Familienbildungsstätte Linz ein Werk erschaffen, dass ebenfalls aktuell im "Markt9" gezeigt wird. Heinz-Werner Lamberz

Diese Künstlerinnen und Künstler sind in der Region bekannt, und sie haben viele Liebhaber von ihren Werken überzeugen können. Doch die Ausstellung weist noch eine Besonderheit auf. Junge Künstler schufen etwas Bemerkenswertes. Genauer: Elf Kinder haben im Laufe eines Kunstkurses der Katholischen Familienbildungsstätte Linz unter der Leitung von Jennifer Henseler ein großformatiges Bild von Linz in Acryl erschaffen, das sich sehen lassen kann. Auch dieses Werk fand in der Ausstellung einen wohl verdienten Platz.

i Bei der Vernissage sind auch alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler vorgestellt worden. Heinz-Werner Lamberz

Da seien sicherlich weitere Nachwuchskünstler in den Startlöchern, vermutete Helmut Muthers. Für diese hervorragende Leistung belohnten die Besucher die Kinder jedenfalls mit einem lang anhaltenden Applaus, der die kleinen Künstler in Verlegenheit brachte.

i Die Ausstellung der Linzer Künstler im "Markt9" gefällt auch diesen beiden Kunstfreundinnen. Heinz-Werner Lamberz

Schließlich standen die Künstler während eines Rundganges gern zur Verfügung, um die vielen Fragen zu den Werken und deren Entstehung zu beantworten. Einige der Kunstwerke fanden direkt Anklang bei den Besuchern und somit einen neuen Besitzer. Die Ausstellung ist noch am kommenden Wochenende, 26. und 27. Juli, von 14 bis 18 Uhr zu sehen.