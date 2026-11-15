Konfettirausch und Möhnenpower
Heimbacher Möhnen feiern sich in den Narrenhimmel
Im Mittelpunkt stand Sandra Arenz (4. von links) mit ihrem Gefolge.
Im Mittelpunkt stand Sandra Arenz (4. von links) mit ihrem Gefolge.
Jörg Niebergall

In Heimbach-Weis haben am Wochenende wieder die Möhnen regiert. Mit ihrem großen Möhnenball sorgten sie für ausgelassene Stimmung bei den Narren. Im Mittelpunkt stand vor allem eine Frau: die neue Obermöhn Sandra Arenz.

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Wer an diesem Abend schlechte Laune mitgebracht hatte, dürfte sie spätestens an der Eingangstür abgegeben haben. Denn wenn die Heimbacher Möhnen zur Möhnennacht einladen, geht stets die Post ab. Unter dem Motto „Konfettirausch und Farbenpracht“ verwandelte der Möhnenverein Heimbach die ausverkaufte Halle in einen närrischen Hexenkessel.
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