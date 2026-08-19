Nächtlicher Schwerlastverkehr hält die Anwohner in Heimbach-Weis wach. Nach Beschwerden sucht der verursachende Unternehmer Ausweichflächen – kann er eine Lösung finden, die Lieferverkehr und Nachtruhe vereint?
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Es gibt viele Dinge, von denen man morgens geweckt werden kann. Sonnenaufgang und Vogelgezwitscher sind zwei beliebte Varianten. Für viele Heimbach-Weiser ist es jedoch etwas anderes: nächtlicher Schwerlastverkehr. Wer in der Engersgaustraße, im Hilgenpfad oder an der Sayner Landstraße wohnt, braucht jedenfalls nicht zwingend einen Wecker.