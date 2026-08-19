Lkw-Lärm weiterhin ein Problem
Heimbach-Weiser Spediteur sucht Ausweichfläche
Da wäre Platz für das Transportunternehmen gewesen: Das ehemalige Gelände der Firma Hünermann im Industriegebiet.
Da wäre Platz für das Transportunternehmen gewesen: Das ehemalige Gelände der Firma Hünermann im Industriegebiet.
Jörg Niebergall

Nächtlicher Schwerlastverkehr hält die Anwohner in Heimbach-Weis wach. Nach Beschwerden sucht der verursachende Unternehmer Ausweichflächen – kann er eine Lösung finden, die Lieferverkehr und Nachtruhe vereint?

Lesezeit 2 Minuten
Es gibt viele Dinge, von denen man morgens geweckt werden kann. Sonnenaufgang und Vogelgezwitscher sind zwei beliebte Varianten. Für viele Heimbach-Weiser ist es jedoch etwas anderes: nächtlicher Schwerlastverkehr. Wer in der Engersgaustraße, im Hilgenpfad oder an der Sayner Landstraße wohnt, braucht jedenfalls nicht zwingend einen Wecker.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren