Lkw-Lärm weiterhin ein Problem Heimbach-Weiser Spediteur sucht Ausweichfläche Jörg Niebergall 19.08.2026, 17:00 Uhr

i Da wäre Platz für das Transportunternehmen gewesen: Das ehemalige Gelände der Firma Hünermann im Industriegebiet. Jörg Niebergall

Nächtlicher Schwerlastverkehr hält die Anwohner in Heimbach-Weis wach. Nach Beschwerden sucht der verursachende Unternehmer Ausweichflächen – kann er eine Lösung finden, die Lieferverkehr und Nachtruhe vereint?

Es gibt viele Dinge, von denen man morgens geweckt werden kann. Sonnenaufgang und Vogelgezwitscher sind zwei beliebte Varianten. Für viele Heimbach-Weiser ist es jedoch etwas anderes: nächtlicher Schwerlastverkehr. Wer in der Engersgaustraße, im Hilgenpfad oder an der Sayner Landstraße wohnt, braucht jedenfalls nicht zwingend einen Wecker.







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