Adventliches Markttreiben Heimbach-Weiser Marktplatz erstrahlt im Lichterglanz Jörg Niebergall 07.12.2025, 12:00 Uhr

i Beste Stimmung herrschte beim Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Jörg Niebergall

Linsensuppe, Bratwurst, Glühwein und Musik – da kommen die Heimbach-Weiser gern auf dem Weihnachtsmarkt zusammen. Im nächsten Jahr findet der Markt wieder in der Abtei Rommersdorf statt.

Alle zwei Jahre lädt Heimbach-Weis zum Weihnachtsmarkt rund um die Abtei Rommersdorf ein. Und damit zwischendurch niemand auf die beliebte Gepflogenheit verzichten muss, lädt die Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis gemeinsam mit vielen örtlichen Vereinen wie zum Beispiel dem SSV Heimbach-Weis, den Möhnen oder dem Verein ReThink in den Jahren dazwischen zum „kleinen Weihnachtsmarkt“ auf dem Marktplatz an der Margarethenkirche ein.







Artikel teilen

Artikel teilen