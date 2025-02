Keine Probleme mit Nachwuchs Heimbach-Weiser Damensitzung punktet mit Witz und Tanz Jörg Niebergall 09.02.2025, 14:00 Uhr

i Impressionen von der Damensitzung in Heimbach-Weis. Jörg Niebergall

Heimbach-Weis ist eine Hochburg des Karnevals. Daher wird bei der Damensitzung einiges geboten. Neben Urgesteinen stehen viele junge Akteure auf der Bühne.

Wer in Heimbach-Weis die Prinzen- beziehungsweise Prinzessinnenrolle (Prinz Sven und Prinzessin Sarah) übernommen hat, der bekommt nicht nur bei den Damensitzungen so einiges geboten. Traditionelles wechselte mit fetzigen Showtänzen, dem närrischen Polizist folgt der „Till“, Urgesteine gingen dabei ebenso in die Bütt wie der talentierte Nachwuchs.

