Zug am Veilchendienstag
Heimbach-Weis nimmt nicht nur Putin auf die Schippe 
Die Steckenpferdreiter machen mobil in Heimbach-Weis.
Jörg Niebergall

Egal, ob Wehrpflicht, die hohen Immobilienpreise im Ort oder der russische Präsident Putin: Beim Veilchendienstagszug in Heimbach-Weis bekamen alle ihr Fett weg. Das Wetter spielte nicht mit, aber der Stimmung tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil!

Lesezeit 2 Minuten
Zu Tausenden sind die Menschen am Veilchendienstag nach Heimbach-Weis geströmt. Der Neuwieder Stadtteil hat sich zu Ende der fünften Jahreszeit in eine Karnevalshochburg verwandelt – Kanonen und Prinzessinnen inklusive. Trotz teils strömenden Regens wurde fröhlich gefeiert, gesungen und getanzt.

