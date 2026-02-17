Zug am Veilchendienstag Heimbach-Weis nimmt nicht nur Putin auf die Schippe Viktoria Schneider 17.02.2026, 17:52 Uhr

i Die Steckenpferdreiter machen mobil in Heimbach-Weis. Jörg Niebergall

Egal, ob Wehrpflicht, die hohen Immobilienpreise im Ort oder der russische Präsident Putin: Beim Veilchendienstagszug in Heimbach-Weis bekamen alle ihr Fett weg. Das Wetter spielte nicht mit, aber der Stimmung tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil!

Zu Tausenden sind die Menschen am Veilchendienstag nach Heimbach-Weis geströmt. Der Neuwieder Stadtteil hat sich zu Ende der fünften Jahreszeit in eine Karnevalshochburg verwandelt – Kanonen und Prinzessinnen inklusive. Trotz teils strömenden Regens wurde fröhlich gefeiert, gesungen und getanzt.







