Hohes Haus im Gerüst Heimatverein restauriert ältestes Haus in Bad Hönningen 22.10.2025, 13:00 Uhr

i Die Sanierung des Hohen Hauses ist auch ein ehrenamtliches Gemeinschaftsprojekt. Sabine Nitsch

Der Bau des Hohen Hauses in Bad Hönningen geht bis auf das Jahr 1438 zurück. Heute gehört es dem Heimatverein und beherbergt das Heimatmuseum. Es muss saniert werden. Das stemmt der Verein derzeit mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement.

. Der Zahn der Zeit hat am Hohen Haus in Bad Hönningen, das unter Denkmalschutz steht, ordentlich genagt. Der Putz an dem ältesten weltlichen Gebäude der Stadt ist an vielen Stellen abgebröckelt, weist Risse auf oder sitzt nur noch lose auf dem Gemäuer.







