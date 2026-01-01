Abschlusskonzert in Neuwied Heimathaus: Abschiedsschmerz bei letzter Veranstaltung Jörg Niebergall 01.01.2026, 13:00 Uhr

i Das Konzertorchester Koblenz trat zum Abschlusskonzert im Heimathaus auf, bei dem die Neuwieder sich von ihrer sanierungsbedürftigen Veranstaltungshalle verabschiedeten. Veranstaltungen wie diese finden künftig in der mobilen Eventhalle "Deichherz" gegenüber dem Bahnhof statt. Jörg Niebergall

Kurz vor dem Jahreswechsel haben sich die Neuwieder noch von ihrem sanierungsbedürftigen Heimathaus verabschieden können, das durch die neue Eventhalle „Deichherz“ ersetzt wird. Zum Abschlusskonzert trat das Konzertorchester Koblenz auf.

Es war eine Mischung aus Abschiedsschmerz, Ärger, aber auch Vorfreude auf das Neujahrskonzert im Januar 2027. Zum letzten Mal hatte die Stadt Neuwied am Dienstagabend zum „verfrühten“ und daher umbenannten „Neujahrskonzert“ in die ab 1. Januar erst einmal geschlossene Stadthalle Heimathaus eingeladen.







