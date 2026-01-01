Heimathaus: Abschiedsschmerz bei letzter Veranstaltung

Kurz vor dem Jahreswechsel haben sich die Neuwieder noch von ihrem sanierungsbedürftigen Heimathaus verabschieden können, das durch die neue Eventhalle „Deichherz“ ersetzt wird. Zum Abschlusskonzert trat das Konzertorchester Koblenz auf.
Lesezeit 2 Minuten
Es war eine Mischung aus Abschiedsschmerz, Ärger, aber auch Vorfreude auf das Neujahrskonzert im Januar 2027. Zum letzten Mal hatte die Stadt Neuwied am Dienstagabend zum „verfrühten“ und daher umbenannten „Neujahrskonzert“ in die ab 1. Januar erst einmal geschlossene Stadthalle Heimathaus eingeladen.