Mördersuche im Rheinland Heimatforscher Thomas Napp schreibt historischen Krimi 07.02.2025, 14:00 Uhr

i Heimatforscher Thomas Napp aus Rheinbreitbach hat einen neuen historischen Krimi geschrieben. Heinz-Werner Lamberz

Während der Recherche zum Thema neutrale Zone im Rheinland stieß der Autor Thomas Napp aus Rheinbreitbach auf Fakten und Geschichten, die ihn zu einem spannenden Kriminalroman inspirierten.

Rheinbreitbach. Wir schreiben das Jahr 1922. Das Rheinland ist infolge des Ersten Weltkrieges 1918 von den alliierten Truppen besetzt worden. Nur ein schmaler Landstreifen zwischen Königswinter und Bad Hönningen ist unbesetzt. In dieser neutralen Zone, die vom Rest Deutschlands so gut wie abgeschnitten ist, herrscht große Not.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen