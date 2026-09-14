Winzerfest in Leutesdorf „Heimat, Tradition, aber vor allem ist es Gemeinschaft“ Jörg Niebergall 14.09.2026, 16:45 Uhr

i Beim Gruppenfoto durfte natürlich keiner fehlen, die neuen Weinmajestäten standen im Vordergrund. Jörg Niebergall

Festwagen, Fußgruppen und Musikvereine: Die Leutesdorfer verwandeln den Ort nicht nur beim Winzerzug in eine Festmeile. Im Dorf am Rhein wird der Gemeinschaftscharakter großgeschrieben.

Wenn in Leutesdorf die Krone der Weinkönigin weitergereicht, Bacchus in Amt und Würden gebracht und wenig später ein ganzer Ort auf den Beinen ist, dann kann das nur eines bedeuten: Das Winzerfest steht an. Und die Feier bewies bei der offiziellen Eröffnung erneut, dass es um weit mehr geht als um ein gut gefülltes Weinglas.







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