Winzerfest in Leutesdorf
„Heimat, Tradition, aber vor allem ist es Gemeinschaft“
Beim Gruppenfoto durfte natürlich keiner fehlen, die neuen Weinmajestäten standen im Vordergrund.
Beim Gruppenfoto durfte natürlich keiner fehlen, die neuen Weinmajestäten standen im Vordergrund.
Jörg Niebergall

Festwagen, Fußgruppen und Musikvereine: Die Leutesdorfer verwandeln den Ort nicht nur beim Winzerzug in eine Festmeile. Im Dorf am Rhein wird der Gemeinschaftscharakter großgeschrieben.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn in Leutesdorf die Krone der Weinkönigin weitergereicht, Bacchus in Amt und Würden gebracht und wenig später ein ganzer Ort auf den Beinen ist, dann kann das nur eines bedeuten: Das Winzerfest steht an. Und die Feier bewies bei der offiziellen Eröffnung erneut, dass es um weit mehr geht als um ein gut gefülltes Weinglas.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren