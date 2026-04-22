Geht Hallerbach nach Mainz? Hegt Neuwieder Landrat Ambitionen auf Ministeramt? Ralf Grün 22.04.2026, 19:00 Uhr

i Landrat Achim Hallerbach Jörg Niebergall

Wie sich die Regierung in Mainz zusammensetzt, ist bislang noch nicht verkündet. Insider räumen bei der Besetzung der Spitzenämter im Wirtschaftsministerium Landrat Achim Hallerbach gute Chancen ein. Sein offizielles Statement dazu steht noch aus.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD und Mainz bewegen sich auf ein Ende zu. Irgendwann wird sicher auch eine Regierungsmannschaft vorgestellt. Wie schon vor vier Jahren, als die Landes-CDU schon einmal mit einem Sieg bei der Landtagswahl geliebäugelt hatte, spielt auf dem Karussell für mögliche Kandidaten mit Aussicht auf ein Spitzenamt auch der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach eine Rolle.







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