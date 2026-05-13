Große Jubiläumsausgabe Heddesdorf feiert 150 Jahre Pfingstkirmes mit XXL-Party Viktoria Schneider 13.05.2026, 09:00 Uhr

i Zu den großen Gewinnen der Heddesdorfer Pfingstkirmes zählt ein Frühstück im Riesenrad für zwei Personen. Patrick Gawandtka/Stadt Neuwied. Patrick Gawandtka

Mai ist Kirmeszeit: Das gilt auch für den Neuwieder Stadtteil Heddesdorf. Die dortige Kirmes wird in diesem Jahr groß zelebriert, denn sie feiert 150-jähriges Bestehen. Neben vielen Fahrgeschäften soll es auch Gewinnspiele für die Besucher geben.

Egal ob Adrenalinjunkie oder Familienvater: Auf der traditionsreichen und weit über die Ortsgrenzen bekannten Heddesdorfer Pfingstkirmes kommen alle auf ihre Kosten – und das schon seit nunmehr 150 Jahren. Bei der diesjährigen Jubiläumsfeier vom 22. bis 26.







Artikel teilen

Artikel teilen