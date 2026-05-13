Große Jubiläumsausgabe
Heddesdorf feiert 150 Jahre Pfingstkirmes mit XXL-Party
Zu den großen Gewinnen der Heddesdorfer Pfingstkirmes zählt ein Frühstück im Riesenrad für zwei Personen.
Zu den großen Gewinnen der Heddesdorfer Pfingstkirmes zählt ein Frühstück im Riesenrad für zwei Personen.
Patrick Gawandtka/Stadt Neuwied. Patrick Gawandtka

Mai ist Kirmeszeit: Das gilt auch für den Neuwieder Stadtteil Heddesdorf. Die dortige Kirmes wird in diesem Jahr groß zelebriert, denn sie feiert 150-jähriges Bestehen. Neben vielen Fahrgeschäften soll es auch Gewinnspiele für die Besucher geben.

Lesezeit 2 Minuten
Egal ob Adrenalinjunkie oder Familienvater: Auf der traditionsreichen und weit über die Ortsgrenzen bekannten Heddesdorfer Pfingstkirmes kommen alle auf ihre Kosten – und das schon seit nunmehr 150 Jahren. Bei der diesjährigen Jubiläumsfeier vom 22. bis 26.

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