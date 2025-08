Hebesatz von 1400 Prozent trifft auch Mieter in Neuwied

Die Stadt Neuwied hat bei der Grundsteuer den Hebesatz für Nichtwohngrundstücke auf 1400 Prozent angehoben. Das kann bei Immobilienbesitzern, die Wohnungen und zum Beispiel Ladenräume in ihrem Gebäude haben, für deutlich höhere Abgaben sorgen.

Seit einiger Zeit sorgt die Grundsteuer für Diskussionen in Neuwied. Schon 2021 hatte die Stadtverwaltung den Hebesatz von 420 auf 610 Prozent angehoben, um die notorisch schlechte Finanzlage der Stadt zu verbessern. Die kommunale Steuer auf Grundstücke und Gebäude wird in einem dreistufigen Verfahren berechnet: Den Grundsteuerwert ermittelt das Finanzamt für jedes Gebäude oder Grundstück aufgrund von Angaben, die der Inhaber im Rahmen einer Erklärung mitteilt. Darauf wird zunächst eine gesetzlich festgelegte Messzahl – etwa 0,031 Prozent für Wohnimmobilien – angewendet. Die zu zahlende Steuer wird dann über den von der Kommune festgelegten Hebesatz errechnet.

Neuwieder Modell machte Schule

Hier eine Beispielrechnung für ein fiktives, mehrstöckiges Gebäude in der Neuwieder Innenstadt mit drei Etagen mit je 200 Quadratmetern Wohnfläche: Bei einem Grundsteuerwert von 500.000 Euro ergibt sich durch die Steuermesszahl von 0,031 Prozent ein Grundsteuermessbetrag von 155 Euro. Der Hebesatz von 610 Prozent führt zu einer jährlichen Grundsteuer von 945,50 Euro. Aus Sicht der Stadt war die Anhebung ein Erfolg: Der seit vielen Jahren defizitäre Haushalt konnte ausgeglichen werden. Das Modell machte Schule. Viele andere Kommunen im Land erhöhten die Sätze.

Änderungen der Bundesgesetzgebung, die seit 2019 umgesetzt werden, drohten diesen Effekt wieder zunichtezumachen. Die Bund-Neuregelung der Grundsteuer hätte ohne Korrektur zu deutlichen Mindereinnahmen geführt – geänderte Bewertungen hätten bei einigen Grundstücken zu niedrigeren Steuerzahlungen geführt. Neuwieds Kämmerer Andreas Seiler beziffert die zu erwartenden Mindereinnahmen auf etwas mehr als 4 Millionen Euro – bei einem Gesamtaufkommen von 15 Millionen in diesem Bereich ein erheblicher Posten.

Hebesatz für Nichtwohngrundstücke bei 1400 Prozent

Die neue Bundesgesetzgebung unterscheidet zwischen unbebauten Grundstücken, Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken. Bisher wurden diese gleich behandelt. Der Neuwieder Stadtrat hat den Hebesatz für Nichtwohngrundstücke – unter anderem Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum und sonstige bebaute Grundstücke – auf 1400 Prozent angehoben. Vor allem bei gewerblich genutzten Objekten soll das für einen Ausgleich sorgen.

Da die Einordnung jeweils nur für das gesamte Gebäude erfolgt, kann die Neuregelung überraschende Folgen haben: Befände sich im oben geschilderten Beispiel im Erdgeschoss statt Wohnungen ein 200 Quadratmeter großes Ladenlokal, würde das zur Einordnung bei Nichtwohngrundstücken führen. Im sogenannten Sachwertverfahren könnte der Grundsteuerwert hier auf circa 375.000 Euro berechnet werden.

„Der Gesetzgeber hatte erklärt, dass die Reform aufkommensneutral sein sollte.“

Neuwieds Kämmerer Andreas Seiler

Mit der Steuermesszahl 0,034 Prozent errechnet sich ein Grundsteuermessbetrag von 127,50 Euro. 1400 Prozent davon bedeuten eine jährliche Grundsteuer von 1810,50 Euro – fast doppelt so viel wie beim oben beschriebenen vergleichbaren Gebäude ohne Ladengeschäft. Speziell im Bereich der Neuwieder Innenstadt gibt es einige Beispiele, bei denen Erhöhungen in dieser Dimension anstehen. Hausbesitzer legen die Kosten in der Regel auf die Mieter um.

Seiler erklärt: „Ohne die Korrektur hätte das neue Bundesgesetz für viele Nichtwohngrundstücke zu einer niedrigeren Grundsteuer als bisher geführt. Der Gesetzgeber hatte erklärt, dass die Reform aufkommensneutral sein sollte. In anderen Ländern wurden andere Wege zum Ausgleich gewählt.“ In Rheinland-Pfalz haben sich viele Kommunen so verhalten wie Neuwied. Sie müssen sich nun den Beschwerden stellen.

Viele Grundstücksbesitzer haben den Grundsteuerbescheid, in dem Gebäude einer Kategorie zugeordnet und der Messbetrag festgesetzt wurden, bei der Zustellung nicht geprüft und wundern sich nun über die höhere Steuer. Die Einspruchsfrist ist laut Finanzamt in der Regel bereits abgelaufen. Dennoch besteht die Möglichkeit, sich mit Fragen und Einwänden zur Höhe des festgesetzten Grundsteuermessbetrages oder der Einstufung der Grundstücksart schriftlich an das Finanzamt zu wenden. Es ist damit zu rechnen, dass die Regelung zu Diskussionen und Beschwerden führt.