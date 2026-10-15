Guten Morgen, Kreis Neuwied Hauskauf nach Pippi-Langstrumpf-Art Maja Wagener 15.10.2026, 06:00 Uhr

i Pippi Langstrumpf machte sich die Welt, wie sie ihr gefiel. Nach diesem Prinzip scheinen einige Menschen ihre Wohnumgebung gestalten zu wollen. epa Pressensbild. picture alliance / dpa

Als unsere Autorin ihr Haus kaufte, wusste sie, dass eine Sportstätte in der Nähe ist und entschied, dass sie damit gut leben kann. Doch es gibt Menschen, die an so etwas anders herangehen.

Ich wundere mich. Ich wundere mich darüber, dass Menschen Immobilien kaufen und dann versuchen, die Umgebung nach ihren Wünschen zu gestalten. Sei es ein Ockenfelser Eigentümer, den das Laub eines 100 Jahre alten Baums nebenan stört, oder die Anwohner an einem Platz mitten in der Innenstadt, die sich über die dort stattfindenden Feste ärgern.







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