Von Porzellan bis Obstschäler Haushaltswaren Fücker erfüllt (fast) alle Wünsche Rainer Claaßen 24.11.2025, 06:00 Uhr

i Heike und Doris Fücker hinter der Theke ihres Ladens, Haushaltswaren Fücker in Heddesdorf, hier fühlen sie sich wohl. Rainer Claaßen

Mit Kundenservice, Expertise und Zeit für ein Schwätzchen behauptet sich das Neuwieder Einzelhandelsgeschäft seit mehr als 100 Jahren am Markt. Von Herausforderungen, einem eingelösten Versprechen und der nächsten Generation erzählt Doris Fücker.

Sie werden immer seltener: Fachgeschäfte, in denen es nicht nur qualitativ hochwertige Waren, sondern auch gute Beratung gibt. Doris Fücker betreibt eines davon in der Dierdorfer Straße in Heddesdorf. Dass hinter der eher nüchternen Fassade ein Traditionsgeschäft ist, in dem Kunden schon seit mehr als 100 Jahren einkaufen, würde man nicht erwarten.







