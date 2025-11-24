Haushaltswaren Fücker erfüllt (fast) alle Wünsche

Mit Kundenservice, Expertise und Zeit für ein Schwätzchen behauptet sich das Neuwieder Einzelhandelsgeschäft seit mehr als 100 Jahren am Markt. Von Herausforderungen, einem eingelösten Versprechen und der nächsten Generation erzählt Doris Fücker.
Lesezeit 3 Minuten
Sie werden immer seltener: Fachgeschäfte, in denen es nicht nur qualitativ hochwertige Waren, sondern auch gute Beratung gibt. Doris Fücker betreibt eines davon in der Dierdorfer Straße in Heddesdorf. Dass hinter der eher nüchternen Fassade ein Traditionsgeschäft ist, in dem Kunden schon seit mehr als 100 Jahren einkaufen, würde man nicht erwarten.