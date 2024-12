Rat Bad Hönningen Haushalt 2025 ist ausgeglichen, 2026 aber im Minus 13.12.2024, 18:00 Uhr

i Der Haushalt 2025 in der Stadt Bad Hönningen ist ausgeglichen, der Etat 2026 allerdings nicht. picture alliance / dpa/Jens Bütt

Den Haushaltsberatungen der Stadt Bad Hönningen zum Doppelhaushalt 2025/26, sind viele Besprechungen vorausgegangen. Das Ziel war, den Haushaltsausgleich zu erreichen, ohne die Realsteuern allzu drastisch anheben zu müssen.

Der Haushalt der Stadt Bad Hönningen für 2025 ist ausgeglichen. Er weist mit 2.149 Euro ein, wenn auch bescheidenes Plus auf. Euphorie ist dennoch nicht angebracht. 2026 erwartete die Stadt ein Minus in Höhe von 550.835 Euro. Bei 14 Ja- Stimmen, einer Nein-Stimme und 8 Enthaltungen wurde der Doppelhaushalt 2025/26 in der vergangenen Ratssitzung verabschiedet.

