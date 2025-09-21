Bierpong und 80er-Party Hausener ziehen alle Register für Kirmes Jörg Niebergall 21.09.2025, 11:30 Uhr

i Alle halfen mit, den Baum zu schlagen: Vor der Kirmes muss der Baum erst auf den Höhen des Wiedtals geholt werden. Jörg Niebergall

Den Baum für die Hausener Kirmes auf den Höhen des Wiedtals zu holen, hat Tradition. Doch das Programm, das der Burschen- und Mädchenverein Hausen aufgestellt hat, ist am Zahn der Zeit.

Das Baumholen hoch droben auf den Höhen des Wiedbachtals, und dann das Aufstellen des Wahrzeichens der Kirmes in der Ortsmitte ist stets der Startschuss für die traditionellen Hausener Feierlichkeiten. Die Auftaktparty fand dann auch in der Ortsmitte statt; an den übrigen drei Tagen war und ist das Festzelt auf dem Rummelplatz der Anlaufpunkt für große und kleine Besucher.







